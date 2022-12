Prezidentský kandidát Petr Pavel ve středu na svém výjezdu v Jihomoravském kraji opakovaně řekl, že neví, jestli by v případném druhém kole voleb podpořil proti Andreji Babišovi Danuši Nerudovou. „Zpočátku jsem měl celkem jasno, ale musím říct, že teď – po tom, co se dozvídám, a také i z častějších osobních kontaktů – bych ještě asi vážil,“ řekl v průběhu své kampaně. V rozhovoru s Deníkem N poté vysvětluje své důvody.

Pavel váhá, jestli by v druhém kole proti Babišovi podpořil Nerudovou. „Dnes už si tak úplně jistý nejsem,“ říká

Pavel dnes v rámci kampaně navštívil Židlochovice a Brno, na programu měl mimo jiné i besedu s občany, respektive se zaměstnanci firmy Y Soft. Na dvou zastávkách dostal stejný dotaz, a to, zda by v případě svého neúspěchu podpořil v druhém kole proti Andreji Babišovi bývalou rektorku Danuši Nerudovou.

Při obou příležitostech Pavel řekl, že má o podpoře Nerudové pochybnosti a není si nyní jistý, jestli by ji v duelu se šéfem hnutí ANO veřejně označil za vhodnou kandidátku na prezidenta.

V Židlochovicích vysvětlil, že ačkoli měl zpočátku o druhém kole ve formátu Nerudová versus Babiš „celkem jasno“, nyní by prý rozhodnutí ještě zvažoval. „Každopádně bych ale čekal až na konkrétní situaci před volbou a na stav informací, které budu mít v té době, abych se mohl rozhodnout, koho mohu podpořit. Není to tak jednoznačné, jak to vypadá,“ řekl.

Něco podobného zmínil i při své zastávce v Brně. „Byl jsem si naprosto jistý tím, že Danuše Nerudová by byla lepší varianta než Andrej Babiš. Dnes už si tím tak úplně jistý nejspíš nejsem. Ale přesto se ještě pořád přikláním k ano,“ řekl.

„Některé věci, které se objevují kolem Danuše Nerudové, mně trochu nahání obavy, a proto nechci říct kategoricky ano nebo ne. Ale vyhodnotím si to až těsně předtím,“ dodal.

V následném rozhovoru s Deníkem N Pavel vysvětluje, proč nad podporou bývalé rektorky proti šéfovi hnutí ANO váhá. Reakci Nerudové redakce shání.

V Židlochovicích jste mluvil o podpoře, respektive nepodpoře Danuše Nerudové ve druhém kole. Zmínil jste otazníky kolem její osoby. Říkal jste, že ještě před měsícem a půl jste měl jasno. Co se změnilo?

Víte to přece stejně dobře jako já,