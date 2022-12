Jílková: Působím dojmem, že jsem semetrika a honím muže se sekerou po domě. Přitom jsem úplný opak

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Patří pořad Máte slovo do vysílání veřejnoprávní televize?

Proč utnula senátorku Danielu Kovářovou?

Co říká na sdílení memes a vtipných obrázků s jejími výroky?

Co vás dokáže rozčílit?

Mě už od malička rozčiluje ubližování slabším. To začnu být pomalu nepříčetná.

To nemůžete vystát.

Nemůžu. Když vidím třeba na ulici, jak se někdo chová k dětem, jsem z toho potom dlouho otřesená. Nebo chování k seniorům. Právě proto jsem velmi citlivá i na tematiku domácího násilí. Protože nesnáším fyzické násilí. Potom mě samozřejmě šokuje, když někdo bagatelizuje týrání lidí, natož dětí.

Teď asi narážíte i na to, jak vás minulý týden v pořadu Máte slovo rozčílila senátorka Daniela Kovářová.

Vy totiž o lidech nevíte vůbec nic! MOMENT! pic.twitter.com/CoclJ4BFDD — Jirka Stefl (@jirkastefl) December 8, 2022

Ano. Ubližování a ponižování. Nesnáším ponižování slabších. Třeba i ze strany vedoucích, ze strany mužů, kteří jsou často velmi zakomplexovaní, a to mluvím o těch mužích, kteří mají potřebu ponižovat ženy, například na pracovišti. Mám to nějak nastavené od dětství. A vždycky prostě chráním slabší. Protože to není fér. Do slabšího si může každý kopnout.

Ubližují politici slabším?

Ubližují jim tím, že přehlížejí jejich problémy, že na to kašlou. A u politiků mi vadí taky arogance k lidem. Já jsem to říkala už mnohokrát, protože už s politiky vlastně pracuji 32 let…

Jste jedna z nejzkušenějších politických moderátorek v Česku, ne?

Já jsem úplně nejzkušenější. A odjakživa mně strašně vadilo to jejich pokrytectví. Jak se před volbami až ponižují, prodávají ty párky, s každým se baví. A mohu vám říct za těch 32 let, že 90 procent politiků