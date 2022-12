Tři dekády od nejhoršího teroristického útoku v Británii jde před soud druhý obviněný. Za smrt pasažérů mu děkoval Kaddáfí

Největší letecké neštěstí na britské půdě se stalo 21. prosince 1988 – před bezmála 34 lety. Doposud byl za výbuch bomby na palubě letu 103 společnosti Pan Am a následné zřícení letadla na skotské město Lockerbie odsouzen jediný pachatel. A to před více než 20 lety. Až teď se před americký soud postavil další podezřelý – ten měl bombu vyrobit a nastavit její časovač. Rodiny obětí se tak možná konečně dočkají završení spravedlnosti.

Muž obviněný z výroby bomby, jejíž výbuch způsobil zřícení letu 103 dnes už neexistující americké letecké společnosti Pan Am před Vánoci roku 1988 na skotské město Lockerbie, stanul v pondělí před soudem ve Spojených státech. Je souzen za mezinárodní terorismus.

Na palubu pravidelné linky z Frankfurtu do Detroitu – se dvěma mezipřistáními v Londýně a New Yorku – osudný den 21. 12. 1988 nasedlo 259 lidí včetně posádky. Po 38 minutách druhé části letu, tedy cestou z Londýna, letadlu v zavazadlovém prostoru explodovala trhavina v kufru, následkem čehož se vrak stroje zřítil z výšky téměř deseti kilometrů do oblasti jihozápadního Skotska.

Dalších jedenáct obětí si vyžádal právě dopad trosek letounu Boeing 747 na město Lockerbie, kde zcela zničily několik obytných domů a usmrtily jejich obyvatele.

Od toho dne před letošními vánočními svátky uplyne 34 let.

Útok nad Lockerbie je důležitý nejen pro Británii, kde se odehrál, ale i pro Spojené státy – při tomto atentátu totiž zahynulo 190 amerických občanů, z nichž 35 bylo studenty Syracuské univerzity ve státě New York, kteří se vraceli ze studijního pobytu domů na Vánoce.

Třicet let čekání na spravedlnost

Fakt, že byl Libyjec Adžíl Muhammad Masúd vydán a následně v pondělí stanul před soudem v USA, je