Děti jsou taky lidi. Průvodce tolerovaným násilím popisuje, jaká někdy může být výchova dnešních rodičů

Není to kniha vhodná jako dárek pod stromeček ani k narozeninám. Není to kniha pro citlivější povahy. A může se vám stát, že teprve až při jejím čtení vám dojde, že taková citlivější povaha vlastně jste, protože se vám začnou vybavovat traumata z dětství, které jste dosud považovali za šťastné.

Na začátku byla nevinná výzva. Blogerka Zdeňka Šíp Staňková loni na Vánoce vyzvala na Instagramu fanoušky, ať jí posílají příběhy své vlastní výchovy. Za pár týdnů se jí sešlo přes osm tisíc příběhů, v nichž se řada lidí spontánně svěřila, jak je rodiče v dětství bili, ponižovali, psychicky týrali nebo sexuálně obtěžovali. Jak je uráželi, vyhrožovali jim či je strašili učitelé ve škole a ve školce nebo zdravotníci v nemocnicích.

A jak se tyto zážitky z dětství propisují do jejich každodenního života ještě desítky let poté v dospělosti. U řady z nich se rozvinuly příznaky komplexní posttraumatické stresové poruchy (C-PTSD), která je důsledkem dlouhodobého vystavování člověka traumatizujícím událostem, typicky v dětství.

„Protože trauma není to, co se nám stane, ale jak na to reagujeme. Když zůstane dítě se silnými emocemi samo a není poblíž žádný dospělý, který by mu jimi pomohl projít, zpracovat je, nepopíral by je,“ popsala Deníku N Šíp Staňková už před rokem.

Stovky těchto anonymních příběhů se staly základem knihy Děti jsou taky lidi, s podtitulem Autentické příběhy, které vám budou povědomé: jak výchova a dětství formují naši dospělost. Spontánně sdělené zraňující zážitky, které dávají nahlédnout do života běžných rodin, pak odborně komentují psychologové a další experti a Šíp Staňková je zasazuje do kontextu s odbornými studiemi a výzkumy.

Téma to není nové, v poslední době například násilnou výchovu v dětství z pohledu dospělých popsal dokument ČT ze série Z lásky nenávist, poskládaný z výpovědí dospělých, kteří v dětství zažívali psychické a fyzické násilí ze strany vlastních či nevlastních rodičů. Dokument je podobně trýznivý jako kniha.

Publikace Děti jsou taky lidi je ale unikátní především množstvím anonymizovaných výpovědí, které popisují všechny možné podoby násilí na dětech v celé šíři a hloubce, v každodennosti a všednosti. A cenná je i vysvětlením, jak se takové násilí podepisuje na dalším životě dětí, a tedy na fungování společnosti jako celku.

Zdeňka Šíp Staňková Bývalá učitelka ve školce a matka tří dětí různého věku na svém blogu píše především o výchově, domácím vzdělávání či unschoolingu (vzdělávací metoda založená na zásadě, že si dítě samo určuje, co, kdy a jak se naučí, rovněž nenavštěvuje školu, pozn. red.). O unschoolingu natočila dokumentární film Svobodné děti. Založila facebookovou podpůrnou skupinu Řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele a školy, kde si lidé navzájem radí, jak postupovat, pokud nejsou dodržována práva dětí a rodičů ve školách. Blogerka zdůrazňuje respektující přístup k výchově a popisuje, jak se trauma z dětství odráží na životě dospělých lidí. O výchově natáčí také videa na YouTube a podcasty.

Taková normální násilná rodinka

Málokdo dokáže knihu přečíst celou naráz, přestože si ji od září pořídilo už přes osm tisíc zákazníků, což je na českém knižním trhu jednoznačně úspěch.

Boří zažitou představu, že se psychické a fyzické násilí týkají jen malého procenta rodin na okraji, alkoholiků, drogově závislých nebo sociálně slabých. Každodenní traumata totiž zažívají i děti z rodin na první pohled běžných a „normálních“, kde se z generace na generaci předávají například poškozující výchovné postupy jako nechat vyplakat kojence nebo neposlušná batolata dávat pod studenou vodu.