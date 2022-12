Znervózněl bych, kdyby po vyhlášení cen Magnesia Litera bylo ticho, říká jejich šéf Pavel Mandys

Jaké jste vy sám měl letos nejsilnější čtenářské zážitky?

O tom já nemohu moc mluvit, obzvláště v souvislosti s cenami Magnesia Litera. Jakmile bych zmínil nějakého českého autora, tak se vystavuji podezření, že mu nějak nadržuji. Tak jen jeden tip, navíc žánrový: Asfaltová pustina od afroamerického spisovatele S. A. Cosbyho je skvělým příkladem toho, že současnou, zvláště tu takzvaně drsnou kriminálku bychom měli očekávat spíše odtud než od univerzitně vzdělaných bělochů.

Sám jste činný také jako literární kritik. Jaké jsou podle vás aktuální problémy české literatury?

To by obsáhlo podstatnou část tohoto rozhovoru. Úplně přízemně řečeno to jsou peníze. Nemají je nakladatelé, nemají je autoři, nemá je v knižní branži skoro nikdo, když odhlédneme od několika málo největších vydavatelských domů, které ale také na mnoha věcech šetří. Takže jsou nedostatečně ohodnoceni spisovatelé (a proč by měli být, když je tu spousta lidí, kteří si jsou za vydání své knihy dokonce