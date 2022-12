Už snad nejsme vnímáni jako kultura kriplů, říká Mikoláš Tuček. O svém působení nejen na herní scéně napsal knihu

Tuček byl v minulosti šéfredaktorem herního časopisu SCORE, moderátorem herního pořadu Re-Play či Applikací (obojí Prima COOL). Objevoval se na České televizi v pořadu Game Page nebo na pódiu pražského Comic-Conu.

Úspěch zaznamenal i s webovou BLate Night Show, tedy „americkou late night show pojatou typicky česky a s béčkovým rozpočtem“, a dnes se v rámci Football Fanatic’s na CNN Prima News zabývá fotbalem. Všem těmto projektům, ale také například svému dětství, domácím mazlíčkům, rodině nebo vztahu k alkoholu se věnuje v nové knize.

V rozhovoru se ptáme:

Proč se rozhodl bilancovat?

Mají herní časopisy stále důvod k existenci?

Jak se změnilo vnímání her a hráčů ve společnosti?

Proč se po počítačových hrách vrhl na fotbal?

Nebylo to tak, že bych měl niternou potřebu bilancovat. Ale spojily se dvě věci. Jednak jsem vždycky chtěl napsat knížku. Odjakživa jsem hodně četl, až do svých patnácti let jsem doma ani neměl počítač. Druhá věc je, že dost zapomínám. Tak jsem si chtěl vše sepsat, dokud ještě nejsem senilní a dokud mi to všechno nevypadne. Zároveň se nabízelo, když mi bylo 42 let, pracovat s odkazem na Douglase Adamse a jeho román Stopařův průvodce po Galaxii, kde je číslo 42 odpovědí na „základní otázku života, vesmíru a vůbec“. I proto jsem si řekl, že tu bilanční knížku udělám dřív, než by se slušelo.

Je pravda, že jste knihu začal psát už po konci v Applikacích v roce 2017?

Ano, najednou jsem přišel o hlavní job a řekl jsem si, že toho využiju. Byl leden, v lednu obvykle nepiju, takže