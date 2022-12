Na ostří nože ukutého z bomby. Reportáž z ostrovů, kde Tchajwanci stříleli po čínských dronech

Dlážděnými ulicemi proudí lidé a hlomozí projíždějící skútry, ale uvnitř malého chrámu vládne ticho prosycené vůní obětních tyčinek a květin položených na oltáři. Tady se nekřičí ani nespěchá; modlitba má svůj čas mimo všední prostor a zesnulí předkové si žádají usebranou důstojnost. Ti, kdo je sem přicházejí uctít, dovnitř nevstupují s prázdnou. Všechno, co je třeba, najdou v krámku jen pár metrů od chrámového průčelí.

Mezi policemi plnými modlitebních propriet se otáčí usměvavý muž v tmavé bundě. Rozhovor s českou novinářkou? No jistě, popovídá si rád, jen se nejdřív musí postarat o zákaznici. Teprve když za starší paní a její plnou nákupní taškou zaklapnou dveře, přistaví zvědavé návštěvě ze zahraničí dřevěnou lavici a sám se usadí na židli za pult.

Překvapeně nevypadá. Doby, kdy jeho rodiště bylo přísně střeženou vojenskou zónou a lidem zvenčí bylo uzavřeno, jsou dávno pryč; místy, která před desítkami let rozrývaly čínské bomby, dnes dychtivě krouží turisté v honbě za památkami a svéráznými suvenýry. A občas také neméně dychtiví novináři.

Slunce místo pěti hvězd

Majitel modlitebního krámku se jmenuje Wej Čchin-chung a dobře ví, co tady reportéři hledají. O souostroví Ťin-men (Kinmen) se často mluví jako o první linii střetu mezi Čínskou republikou a Čínskou lidovou republikou neboli, přeloženo do neformálních názvů, mezi Tchaj-wanem a Čínou.

Svým způsobem je to zvláštní anomálie. Na tchajwanské pobřeží odsud nedohlédnete, zato to čínské se v dnešním jasném dni zdá tak blízko, že by si na něj člověk málem mohl sáhnout. Za úzkým pásem moře se zřetelně rýsují mrakodrapy čínského města Sia-men, jen několik kilometrů vzdáleného; na ostrov Tchaj-wan je to odsud skoro 200 kilometrů, hodina letadlem.

A přece tu všude místo známé rudé vlajky s pěti zlatými hvězdami vlaje tchajwanské bílé slunce na modro-červeném podkladu. Ačkoli si Peking nárokuje Ťin-men jako součást jihočínské provincie Fu-ťien, Komunistická strana Číny toto strategicky položené souostroví nikdy nedobyla; zůstalo