Saffarianova cesta krásy a estetiky: Designoval u Zahy Hadid, pak vymýšlel fasády budoucnosti

Saman Saffarian prožil dětství v Teheránu a na moravském venkově. Touha učit se o umění a architektuře ho zavedla do USA, Nizozemska i do Brna. Ve Vídni se stal žákem světoznámé architektky Zahy Hadid, následovalo několik intenzivních let v jejím londýnském ateliéru na pozici předního designera. A pak přehodil výhybku od praxe k výzkumu. Ve Stuttgartu zkoumal, jak přimět fasády, aby uměly reagovat na měnící se klima. Nyní učí na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.