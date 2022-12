Dějí se různé věci. V Salt Lake City čtyři nejlepší rychlobruslaři před cílem upadli, říká „vrácený“ Diviš

Jak dnešní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu berete?

Mám z toho obrovskou radost. Jsem rád, že se ukázalo, že tady funguje naprosto nezávislá justice. Jsem rád, že Nejvyšší správní soud přijal naši argumentaci, že ministerstvo vnitra vyhodnotilo špatně petenty. Že nedokázalo aplikovat zákon a vnitřní normy v celém rozsahu.

A jsem rád i za lidi, kteří se mi podepsali. Protože oni pod peticí reálně existovali. Odvedli jsme neuvěřitelný kus práce, protože to bylo trochu jak jehla v kupce sena a hra na slepou bábu. Jak nemáme přístup do žádného registru, museli jsme odhadovat, kteří lidé co spletli, abychom měli argumentaci co nejpřesnější. To se naštěstí podařilo.

Lidé mě podporovali a říkali mi, abych to nevzdával. Někteří točili videa na sociálních sítích, že to jsou oni – reální lidé, kteří mi podepsali petici. Takže mám samozřejmě radost.

V nálezu soudu se píše také o chybách ministerstva, o chybách softwaru nebo manuální kontrole. Jak si to vysvětlujete?

My si u nás ve 21. století na digitalizaci jen hrajeme. Já bych očekával, a sám jsem matfyzák, že když lidé zadají správně číslo občanky, stroji nebo úředníkovi vyskočí úplně všechno a na první pohled vidí, že se občan na petici uklepl třeba v čísle popisném.

Postupně jsme se dozvídali, že