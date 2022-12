Neymar osvobozen, Shakiru soud nemine. Španělsko kontroluje peníze a pohyb hvězd i přes GPS

Brazilský fotbalista Neymar byl zproštěn viny v kauze údajné korupce a daňových podvodů. Španělský soud tak rozhodl poté, co prokuratura stáhla obžalobu. Případ se týkal okolností Neymarova přestupu do Barcelony v roce 2013. Je to jen poslední z podobných případů stíhání známých a bohatých osobností v souvislosti s podezřeními z finančních podvodů ve Španělsku. Soud ve Španělsku kvůli neplacení daní čerstvě čeká i zpěvačku Shakiru. Messi, Ronaldo, Mourinho, Modrič, lidé z okolí bývalého krále Juana Carlose I. a mnozí další… Proč zrovna ve Španělsku mívají slavní takové problémy?

Kolumbijskou zpěvačku Shakiru, která strávila uplynulou dekádu ve Španělsku, čeká v zemi soud kvůli daňovým únikům. Ačkoli úřady zatím nestanovily přesné datum, předpokládá se, že se to stane v nadcházejících měsících. Mezitím se popové hvězdě rozpadla rodina, média ji spatřila naposledy 1. prosince u soudu v Barceloně, který jí svěřil syny do péče a s nimiž se stěhuje do Miami. Bude Shakira létat do Španělska k soudu a vysvětlovat svoje daňová přiznání?

Daně platí jen tak napůl, do vězení ale nejdou

Letos v říjnu se ocitl před soudem ve Španělsku také zmíněný, dnes osvobozený Neymar da Silva Santos Júnior, fotbalista, který přešel v roce 2013 z brazilského klubu Santos do Barcelony údajně za 57,1 milionu eur. Největší současná brazilská fotbalová hvězda čelila obvinění, že přestup ve skutečnosti stál mnohem víc, až 83 milionů eur.

Neymarovi proto hrozilo několik roků za mřížemi a pokuta v řádech milionů eur. Podle soudu se ale nepodařilo prokázat, že by transfer byl dražší, než tvrdily všechny tři strany (oba kluby a Neymar). Stažením žaloby a zproštěním viny nyní případ končí.

Bez trestu naopak nevyvázla