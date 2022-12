Ve čtvrtek skončí pohádka o boji Spolu proti Babišovi. Nechceme být rohožka, řekl Hřib v Aréně N

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Zda je v Praze ještě reálná jiná varianta než menšinová vláda Spolu.

Jaký je účel Aliance pro stabilitu, kterou Piráti uzavřeli s Prahou sobě.

Co Zdeněk Hřib říká na kritiku, že se za jeho vlády zhoršily v hlavním městě zácpy.

Proč razantněji neomezoval automobilovou dopravu v centru.

Očekáváte, že ve čtvrtek předáte primátorský řetěz svému nástupci?

Všechno nasvědčuje tomu, že koalice Spolu skutečně uzavře s hnutím ANO opoziční smlouvu.

Je v tuto chvíli stále ve hře nějaká jiná varianta?

S ohledem na to, že koalice Spolu se opakovaně vyjádřila, že jejich nabídka, že oni budou mít nejenom primátora, což my samozřejmě respektujeme, ale i většinu v radě a ještě investičního gubernátora, kterému by potom měli být podřízení ostatní radní, je finální, tak přemýšlím, co by se muselo stát.

Už nečekáte, že by mohla padnout jiná nabídka, nebo že naopak vy byste mohli ještě v těch posledních dvou dnech na to přistoupit?

Je tady například nabídka ze strany STAN, založená na tom, že by ODS musela pustit jednu židli – shodou okolností asi toho investičního gubernátora – a přenechat ji STAN. Tím pádem vycházím z toho, že by tak investiční gubernátor zanikl.

Když to používáte už potřetí, tak já posluchačům, kteří nevědí, oč jde, vysvětlím, že investiční gubernátor je vlastně radní pro investice, který by měl pod sebou velké projekty.

Je to prostě vymyšlená