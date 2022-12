Národ se šlechtou i bez šlechty. Česká aristokracie zůstala v zakletí schémat i propagandy

První republika se svým otevřeně demokratizačním (a otevřeně nacionalizačním) charakterem symbolicky i fakticky snažila zbavit souvislostí s mnoha aspekty předchozího rakouského prostoru. Nešlo jen o odstřižení se od habsburského rodu, projevila se zde i viditelná skepse ke katolické církvi a odstup od ní – a totéž se týkalo i šlechty. Republika se v té době velkým obloukem vrátila ke kontextu poloviny 17. století a k třicetileté válce, kdy bylo třeba – dobově řečeno – „odčinit Bílou horu“.

Šlechtické rody zde hrály roli cizáckého nepřítele v těle probuzeného národa. Tento dojem podpořily původ a spojení se starým feudálním světem, ale i jazyk. Vlastenectví se již nemělo odvíjet po linii lásky a vztahu k místu, mělo mít podobu vztahu k zemi a jazyku. Právě propojení historického a jazykového aspektu činilo z výrazné části šlechty onen „cizácký“ prvek.

Bez šlechty jdeme dál

Hlasitým zastáncem této konstrukce se stal spisovatel Josef Holeček, který mnohá klišé, mýty i mentální schémata spojená s nobilitou shrnul ve svém spisku Česká šlechta, jejž psal v roce 1917 a vydal o rok později – republice do vínku. České obrozence a politiky druhé poloviny 19. století v něm viní mimo jiné ze snahy vtáhnout „cizáckou“ šlechtu do české národní věci. Holeček text uzavírá výrokem „Bez šlechty jdeme dál“, kterým vystihuje své mínění, že celý český národ je – především kulturně – dost aristokratický na to, aby žádnou vznešenou vrstvu nepotřeboval.

Marně upozorňoval například historik Josef Pekař na ahistoričnost podobných argumentů. Marně dokládal, že moderní česká společnost se rozvinula i díky šlechtě. Idea a ideologie národa probuzeného zdola a konečně stojícího na prahu vlastní státnosti měly větší váhu. Ostatně právě charakterem tohoto národa, respektive společnosti se nezabývali jen historici. I filozof Jan Patočka hleděl na naše moderní dějiny svým úhlem pohledu. V české společnosti na rozdíl od polské či maďarské postrádal přirozenou a patřičnou vrstvu nobility, o kterou by se mohla opírat fatální rozhodnutí ve 20. století. Měšťansko-kupecký původ české společnosti v krizových momentech do svého rozhodování nezapojuje pojmy, jako jsou čest nebo hrdost, ale v konečném důsledku mu jde o přežití, případně výhodnost. Samozřejmě že z Patočkovy strany jde o poněkud automatické spoléhání na to, že jedna vrstva promění celou společnost. Její absence je ale v případě našich dějin 20. století nesporná.

Za Bílou horu!

První republika sáhla do podstaty šlechtického fungování symbolicky i fakticky. A to bezprostředně po svém vzniku. Již v prosinci 1918