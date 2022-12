Korupční kauza, jakou Evropský parlament nepamatuje: zatčení evropští politici měli pracovat pro Katar

Korupční skandál uvnitř Evropského parlamentu se rozhořel v pátek. To belgická policie prohledala 16 domů, zabavila statisíce eur a zadržela celkem šest lidí. Čtyři z nich jsou obviněni z účasti ve zločinecké organizaci, praní špinavých peněz a korupce. To potvrdila i prokuratura, jejich jména ale nespecifikovala. A podle světových médií tak měli činit ve prospěch Kataru.

Zatím nejviditelnější postavou současného vyšetřování je europoslankyně za Řecko a – až dodnes – místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová. Zadržen byli mimo jiné i její otec, partner Francesco Giorgi a bývalý europoslanec z Itálie Pier Antonio Panzeri. Ten má být podle webu Politico centrální postavou celého skandálu.

Údajní příjemci stovek tisíc eur v hotovosti a darů z Kataru měli ovlivňovat chod evropské instituce v jeho prospěch.

Skandál je tak pro Evropský parlament ošemetný zejména proto, že se tato instituce staví do pozice morálního kompasu, vydává rezoluce kritizující porušování lidských práv po celém světě nebo napomíná vlády sedmadvacítky, podotkla agentura Reuters.

Agentura rovněž připomněla, že jí někteří evropští diplomaté v uplynulém měsíci řekli o zvyšujícím se tlaku na zachování dobrých vztahů s Katarem. Dělo se tak prý v kontextu vyhlídky na zimu ve znamení nedostatku plynu (jehož je Katar významným exportérem) a ruské války na Ukrajině.

Belgičtí prokurátoři doplnili, že po více než čtyři měsíce podezírali jednu ze zemí v Perském zálivu z pokusů o zakoupení vlivu v Bruselu. Zdroj obeznámený s případem upřesnil, že jde o Katar.

Korupční skandál vyšel najevo v době konání – pro mnohé kontroverzního, avšak velmi sledovaného – mistrovství světa ve fotbale, který Katar hostí. Země je tak v celosvětovém hledáčku a je kritizována například za porušování lidských práv a za špatné zacházení s cizinci, zejména stavebními dělníky, kteří v zemi žijí a pracují.

Na konci listopadu – se začátkem turnaje – Kailiová kritizovala odpůrce Kataru a oslavovala energeticky bohatý stát jako „průkopníka v oblasti pracovních práv“. V Kataru přitom údajně jen ve spojitosti s aktuálním turnajem přišlo o život několik tisíců pracovníků z ciziny – britský Guardian jejich počet vyčíslil na minimálně 6500.

Navíc měl Evropský parlament právě v tomto týdnu hlasovat o návrhu na prodloužení bezvízového styku mezi Unií a Kuvajtem, Katarem, Ománem a Ekvádorem. To ale bylo ve světle skandálu odloženo.

Katar nařčení z uplácení odmítá. Kailiová na dotazy agentury Reuters nereagovala. Její advokát Michalis Dimitrakopulos však tvrdí, že se cítí nevinná. Podle něj nemá s penězi z Kataru nic společného. Nález velkého obnosu v bytě své mandantky nekomentoval.

„Evropský parlament byl napaden,“ řekla na včerejším zasedání ve Štrasburku jeho předsedkyně Roberta Metsolaová.

„V sázce je kredibilita Evropy,“ dodala německá ministryně zahraničních věcí Annalena Baerbocková. Po vyšetřování totiž nevolají jen europoslanci ve Štrasburku, ale politici napříč Unií. Světová média tento skandál popisují jako hrozbu unijní demokracii. Na sociálních sítích se rozšířil hashtag #QatarGate (i ve tvaru QuatarGate).

Terčem kritiky EP je podle Metsolaové skupina Evropského parlamentu Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D). Její součástí je právě i Kailiová. Ta je v současnosti ve vazební cele a čeká na své vystoupení před soudem. To se má konat zítra.

