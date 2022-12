Anketa a playlist: Jaké jsou největší objevy a singly roku 2022 podle českých hudebníků?

O obsahy svých playlistů se s vámi podělí mimo jiné také Aiko, Bratři, Jordan Haj, Annet X a členové kapel Island Mint, Eddie Stoilow, Deaf Heart, P/\ST a Pilot. Z jejich odpovědí jsme sestavili i vlastní playlist, který najdete na konci textu.

7krát3, zpěvák

Mým nejposlouchanějším umělcem letošního roku byl podle Spotify rapper Blxst. Objevil se mimo jiné na posledním albu Kendricka Lamara v tracku Die Hard. Je to pro mě zástupce nové vlny west-coast hip-hopu. Baví mě minimalistické R&B beaty a melodie, třeba v mém oblíbeném tracku Wrong or Right.

Tomáš Havlen, kapela post-hudba

Omezím se na českou scénu, protože vychází hromada dobrých věcí, které si zaslouží pozornost. Skvělé desky letos vydali například Čaba Laciga, Dým, Tokyo Drift nebo Mat213. Jinak pro mě byl rok 2022 ve znamení alba Motomami od zpěvačky Rosalía, a kdybych měl z alba vybrat jen jeden track, byl by to Hentai.

Mým letošním objevem bude asi Jean Dawson, kterého mi ukázal můj kamarád, producent fiedlerski. Poslouchali jsme ho hodně, když jsme jeli nahrávat mou desku do Anglie, takže to mám spojené se spoustou silných vzpomínek. Jeho album Chaos Now a zvláště pak singly THREE HEADS* a PIRATE RADIO* jsou geniální. Jinak jsem letos hodně poslouchal novou desku The 1975 a taky Harry’s House od Harryho Stylese.

Marcell, zpěvák

Jako nejoblíbenější píseň letoška bych vybral tu od Dominica Fikese a Zendayi ze seriálu Euphoria s názvem Elliot’s Song. Premýšlím, jestli se mi kdy vůbec stalo, že by se mi nějaká píseň ze seriálu dostala tak pod kůži. Pracovali na ní ale s Labrinthem, který stojí za celou skvělou hudbou k této sérii. Jsem i jeho fanoušek, takže to vlastně tak velké překvapení není.

Matyáš Adámek, kapela Island Mint

Objevem roku 2022 je pro mě jednoznačně britská kapela Wet Leg – dvě holky z Isle of Wight ukazující, že v Anglii kytary ještě zdaleka neumřely. Jejich debutové album se pro mě stalo soundtrackem stěhování se do Berlína. Je to extrémně chytlavá hudba založená na jednoduchých harmoniích a efektivních riffech, ale i vtipných, přidrzlých textech, se kterými se vždycky dokážu ztotožnit. Neskutečně sebevědomá a upřímná deska. Doporučuju taky live video z KEXP.

Singl Concrete Over Water od britského dua Jockstrap je jedním z nejbarvitějších songů, co jsem kdy slyšel. Emoce v něm přicházejí a odcházejí s neskutečnou rychlostí a intenzitou, přesto celý track působí pospolitě a poslouchá se mi lehko. Jockstrap nemá smysl popisovat, musí se poslechnout. Nejlíp celou desku I Love You Jennifer B., na které se singl objevil.

Givinar Kříž, projekt Kapitán Demo

Já mám jako starý milovník kytarové alternativy docela jasno. Dlouho jsem čekal na debutovou desku kapely The Smile a strašně mě baví! Je docela komické to nazvat