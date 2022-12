Seriál Bílý lotos: Užij si dovolenou na úrovni, dokud jsi naživu. Dlouho to nebude

Přináší to škodolibé zadostiučinění až rozkoš, když divák dostane šanci sledovat krásná místa plná strašných lidí. Trpí tam, i když by vlastně neměli, mají přece všechno. Jenomže ať už se vypraví do sebeluxusnější destinace, vždycky tam s sebou přitáhnou i svoje nejistoty a patologie, talenty otravovat život sobě i druhým.

Americká minisérie Bílý lotos (druhou sezonu právě uvádí HBO Max) publiku tuhle rozkoš bohatě dopřává. Nezůstává ale jenom u ní. Zhýralí bohatci mohou nakonec být nám – těm, ach, tak obyčejným – docela podobní.

První sezona Bílého lotosu přinesla scenáristovi a režisérovi Mikeu Whiteovi nečekaně velký úspěch. Každý ze sedmi dílů zachycoval jeden den týdenního turnusu v luxusním hotelu řetězce Bílý lotos na Havaji. Proplétaly se v něm osudy superbohatých klientů a zaměstnanců, jejich frustrace, příkoří a touhy. To vše kulminovalo násilnou smrtí, ohlášenou už na začátku, publikum mohlo tipovat totožnost oběti.

Seriál byl vnímaný především jako satira, v tom ohledu ale byl někdy až