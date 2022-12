Pražský lídr STAN: Bendův vyjednávací majstrštyk je koalice s ANO. Co k tomu říct víc?

Proč zkrachovala jednání v Praze?

Jak moc se končící primátor Hřib za Piráty podílel na neúspěchu jednání?

Proč STAN nechce do koalice s ANO?

Minulý týden zkrachovala, alespoň dočasně, jednání o možnosti vzniku koalice stran na vládním půdorysu. Proč to podle vás nevyšlo?

Ten převládající narativ ve veřejném prostoru je, že za to může arogantní (primátor a lídr Pirátů Zdeněk) Hřib…

Podle vás to tak není?

Je to kategorie při vzniku divadelní hry, kterou známe pod názvem „osoby a obsazení“. Jenže před tím samotným hraním je dramaturgie, režie, předloha… A to je důležité. Jistě se dá hercem velký kus zabít, i když je to spíš výjimka. A já si myslím, že základem krachu je diskuse o spravedlivém rozložení v radě.

Jinými slovy: krach nastal, protože jste chtěli hrát v radě důstojnou roli.

Přesně tak. Ta je daná procenty a mandáty. A situace je specifická tím, jak je vítězství Spolu velmi, velmi těsné. Není takové, jaké si ho představovali. Spolu má devatenáct, součet Pirátů a Starostů je osmnáct.

Jinými slovy: máte téměř vyrovnané síly v radě na počty mandátů.

Velmi podobné. Když se podíváte na procenta, je to mírně ve prospěch Pirátů a STAN. A to ve standardní demokracii směřuje k jednání. Spolu v teorii i praxi pracuje s převahou, která je daná jejich spojením s ANO. To na těch dvou zastupitelstvech několikrát jasně doložili, protože svoje návrhy prohlasovali převážně s ANO.

Svou silnější pozici tedy zakládají kromě jiného na tom, že vás vlastně nepotřebují, protože mohou složit koalici jinde.

Oni nás potřebují a nepotřebují. Jejich magické