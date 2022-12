Protesty v Íránu: režim popravil druhého zadrženého, smrt hrozí i dalším. Demonstrace to ale zřejmě nezastaví

Írán oznámil popravu třiadvacetiletého muže, který byl úřady zadržen při protirežimních protestech. Madžíd Réza Ráhnavárd údajně 17. listopadu ubodal dva členy bezpečnostních služeb a další zranil. Jeho poprava byla veřejná a má sloužit jako odstrašující případ.

Jde už o druhou veřejnou popravu ve spojitosti s protirežimními demonstracemi. A aktivisté, OSN a lidskoprávní organizace se obávají, že trest smrti hrozí i dalším protestujícím.

Madžíd Réza Ráhnavárd byl popraven oběšením na veřejnosti včera ráno v Mašhadu, druhém největším městě Íránu, kde se údajně vražd dopustil. „Byl odsouzen k trestu smrti za ‚vedení války proti Bohu‘ poté, co ubodal dva členy bezpečnostních služeb,“ informovala tamější justiční tisková agentura Mizan.

Another 23-year-old protestor, Majidreza Rahnavard, was just executed in Mashhad, Iran. No lawyer, no due process, tortured confession, sham trial. He was hanged for "waging war against God." This cruelty in the name of religion is what has secularized so many young Iranians. pic.twitter.com/p7xz9EBRDn

