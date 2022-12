Poděkování za podporu v celém roce

S blížícím se koncem roku bychom vám chtěli poděkovat za to, že jste ho často trávili v naší společnosti. Máme velkou radost, že je vás stále víc, že je pro vás nezávislá novinařina důležitá a že díky vaší rostoucí podpoře bude rok 2022 prvním, kdy si na sebe sami vyděláme.

Kdo by byl před rokem řekl, že nás po dvou letech s covidem čeká další tragická rána. Rána, která zničí tolik životů, převrátí tolik osudů vzhůru nohama, zpustoší velkou zemi, rozmetá dosavadní pravidla hry, ohrozí budoucnost podstatné části světa a způsobí tolik starostí všeho druhu. A to vše kvůli jednomu, slovy Michaela Romancova, „zakomplexovanému mrňavému ruskému diktátorovi“ (zkratku si doplňte sami), který nenašel lepší způsob, jak si dokázat svou pochybnou velikost.

Víra v ukrajinské vítězství naštěstí sílí každým týdnem, přesto před sebou máme těžkou cestu a nejisté vyhlídky. Překonáme je jenom tak, že nepodlehneme skepsi, budeme ochotni něco vydržet, přizpůsobit se novým podmínkám a pomoci těm, kteří to budou mít nejsložitější.

Náročné časy nadcházejí i pro média. Čeká na ně přímo série šoků, protože se teď potkává několik nepříznivých faktorů najednou.

Médiím, která jsou závislá především na reklamě, hrozí pokles inzertních příjmů. Média závislá na tištěné verzi čekají skokově rostoucí náklady spojené s výrobou novin a časopisů. A třetí ránu dostal minulý týden vztah mezi vydavateli a globálními internetovými hráči.

Napříč Evropou se stupňuje chvályhodná snaha o to, aby firmy typu Google, Facebook, Twitter a další platily médiím za to, že vydělávají na obsahu vytvářeném vydavateli. Nově přijatá česká zákonná úprava však dotlačila Google k tomu, že oznámil omezení svých služeb v Česku a vydavatelé z toho nakonec nemusí mít vůbec nic.

Čtenáři budou ve vyhledávání Googlu hůř nacházet mediální obsah, média přijdou o část návštěvnosti a kvůli tomu i o část příjmů. Část vydavatelů včetně Deníku N navíc přijde o doplňkový příjem ze služby Google Showcase.

Co s tím?

Velká média vlastněná oligarchy ztráty unesou, protože si je jejich vlastníci mohou dovolit do značné míry dotovat; ostatně potřebují je kvůli jiným věcem, než je zisk nutný k přežití. Například společnost MAFRA vydávající Mladou frontu Dnes a Lidové noviny svůj placený online obsah poskytla na tři měsíce úplně zdarma, shodou okolností zrovna během vrcholící prezidentské kampaně svého majitele. Přesto ani média bohatých majitelů nemohou ztráty prohlubovat do nekonečna, stále nákladnější provoz tištěných verzí budou muset omezovat.

Jednoznačným vítězem bude Seznam, který českému internetovému prostředí zcela dominuje a dokonale využívá ojedinělého propojení technologické platformy (titulní strana s rozcestníkem na další média, e-mail, vyhledávání) se zpravodajským webem. Po oslabení Googlu z něj bude ještě silnější lokální monopol, na němž budou ostatní o to víc závislí.

Jak si ti ostatní poradí? Nakonec to nejspíš budou právě předplatitelé, kteří rozhodnou o tom, která média přežijí a která nemilosrdně skončí. Stále častěji bude jejich podpora primárním faktorem toho, zda a jaký obsah vůbec bude vznikat. A naopak stále méně často si budeme klást otázku, jestli má být obsah zadarmo, nebo za peníze, protože stále častěji budeme stát před volbou, zda daný obsah bude za peníze předplatitelů, nebo by bez nich nejspíše nevznikl vůbec.

Vlastně je dobrý pocit vědět, že jsou to právě čtenáři, kdo může svým rozhodnutím pomoci k lepší, silnější a nezávislejší novinařině. Pořídit si předplatné je přitom banálně snadné a měsíční předplatné dnes stojí jen o málo víc než dvě kávy.

Je skoro k neuvěření, že v případě Deníku N si to uvědomuje už skoro 26 tisíc čtenářů. Naplňuje nás to radostí a vděkem. Přesto ani my nemáme nic jisté, pořád jsme vlastně na začátku a všechno je křehké. Bez vaší pomoci se neobejdeme.

Dobře víme, že v této složité době máte své vlastní starosti, které s médii nijak nesouvisejí. O to víc si budeme vážit toho, když nás budete číst a podporovat i nadále. Když o nás dáte vědět svým přátelům a známým, popřípadě když jim naše předplatné darujete. My vám za to budeme dál děkovat přípravou textů, které by bez vás nemohly vzniknout. Do konce roku jich pro vás chystáme pořádný balík.

Jménem celé redakce Deníku N vám děkuji za vaši podporu a přeji co nejklidnější sváteční chvíle.