Částečný součet: Evropa neví, co s vakcínami, Čína neví, co s covidem. A fyzikální zákony možná neexistují

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet si povšimne covidového paradoxu: evropské země mají objednaný obrovský nadbytek vakcín a nechtějí je, v Číně naopak účinné očkování chybí – ale také ho nechce, což má ošklivé důsledky.