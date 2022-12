Orion bezpečně přistál v Pacifiku. NASA má za sebou klíčový krok k návratu lidí na Měsíc

Přistání každé kosmické lodi na Zemi je napínavá a nebezpečná záležitost – riziková stejně jako její start. Blízkost planety a její atmosféra jsou z hlediska vesmírných letů velmi nebezpečným prostředím.

Orion se od Měsíce nevyhnutelně vracel velmi rychle, jak to diktují zákony nebeské mechaniky. Do horních vrstev atmosféry vstoupil rychlostí kolem 40 tisíc kilometrů za hodinu. Ochranný štít se přitom třením rozžhavil na 2800 stupňů Celsia. Kosmická loď tedy při přistání zvenčí hoří, je obalena plameny. Sebemenší nedokonalost pláště by ji zničila.

Orion však touto kritickou fází prošel hladce. Ochranný štít, tlustý pět metrů – největší, jaký se kdy při kosmických letech použil –, prokázal, že funguje podle očekávání. Kosmická loď v posledních několika minutách letu