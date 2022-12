Sladká a hořká zároveň. K čemu je nám nostalgie?

Nostalgické vzpomínání může do našich vnitřních i sociálních životů přinést hned několik pozitivních změn. Co je ale vlastně nostalgie? K čemu slouží? A proč přesně by nás měla zajímat?

Je teplá červnová noc a hvězdy se třpytí hned dvakrát – první na obloze, druhé na klidné hladině vody. V měsíčním světle se zavlní silueta plížící se kočky, a když vypravěč otočí hlavu, aby se na ni podíval, zjistí, že ve tmě není sám.

Ani ne dvacet metrů od něj se ze stínu sousedního domu vynoří postava a zůstane stát s rukama v kapsách. Něco vypravěči říká, že je to samotný Gatsby – jeho soused, kterého ještě nikdy neviděl, avšak mnoho o něm slyšel; ten tajemný muž, o kterém kolují divoké historky a který každý víkend pořádá nejpompéznější večírky, jaké Long Island dvacátých let viděl.

Tmavá postava natáhne paže směrem k vodě, a přestože je od ní vypravěč daleko, mohl by přísahat, že se třese. Vypravěč se mimoděk podívá k moři a kdesi vzadu rozezná vzdálené zelené světlo loděnice, které září k natažené Gatsbyho ruce. Tmavá postava se opět ztratí v temnotě.

Scéna, při které vypravěč poprvé vidí svého tajemného souseda, patří k nejslavnějším momentům společenského románu Francise Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby. V interpretacích příběhu má speciální místo – právě nedosažitelné zelené světlo totiž reprezentuje Gatsbyho milovanou Daisy. Postavu Jaya Gatsbyho touha získat zpět jejich společnou minulost zcela definuje; jen kvůli ní zbohatl, koupil si královský dům, organizoval všechny ty opulentní večírky. Jen kvůli ní se stal Gatsby „Velkým“ – a je to právě ona, co ho nakonec zničí.

Jaká síla ho přiměla vnímat dávné chvíle s Daisy tak, jako by ani nikdy neskončily? Co ho přimělo podřídit se vzpomínkám do takové míry, že byl pro jejich návrat ochoten obětovat úplně všechno? O tom přemýšlejí čtenáři už skoro sto let.

Nejjednodušší odpovědí je jistě jakýsi hluboce zakořeněný romantismus tajemného hrdiny v růžovém obleku. Zároveň se však nabízí ještě něco: