„Kandidát má být hodný.“ Babišova kampaň mezi Ukrajinou, máslem a vypalováním uší

„Nejsem Slovák, jsem Čech,“ hlásal šéf hnutí ANO Andrej Babiš na dalších štacích své předvolební kampaně. Tento týden vyrazil na Moravu a do Slezska, kde poprvé představil i svou večerní talk show. Deník N s Babišem projel kus Moravskoslezského kraje.

Andrej Babiš přijíždí svým obytným vozem do Háje ve Slezsku ve středu zhruba ve čtvrt na dvě. Předseda hnutí ANO vůz řídí, jak ale později přiznává, převáží v něm především propagační materiály jako čepice či knížky, rozhodně tam nespí.

Vzápětí se i se svým doprovodem včetně prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka přesouvá do hotelu Pod Hůrkou, kde už čeká starosta Karel Palovský (za ANO) a jeho kolegové z okolních obcí s obědem.

„V Háji jsme ještě nikdy nebyli, přitom tady pan starosta vyhrál už počtvrté v řadě. Proto nám to přišlo jako vhodný cíl, oslovili jsme je a jsme tady,“ popisuje rozhodnutí Babišova týmu uspořádat jednu z debat s občany právě v této neznámé obci šéfka Babišovy kampaně Tünde Bartha.

Oběd se zdržel, do hotelu už se trousí první občané. Úderem druhé hodiny se Karel Havlíček zvedá s tím, že jde do sálu, aby lidé nečekali.

Babiš ještě odpovídá na poslední dotazy starostů a starostek a popisuje, jak s ním několik lidí v lékárně v Opavě kriticky mluvilo o ministru financí Zbyňku Stanjurovi z ODS, který byl řadu let tamním primátorem. Pak se i on rychle přesouvá do sálu.

Babiš s Havlíčkem a starostou Háje Karlem Palovským sedí v čele, na stolech před nimi jsou talíře s koláčky a voda, v sále je plno. Mezi zhruba sto padesáti lidmi je většina starších, nechybí ale ani pár mladíků či manželé s miminkem v kočárku.

„Je tu se mnou mladý perspektivní politik Karel Havlíček,“ otevírá Babiš debatu. „Přišel jsem se představit jako kandidát na prezidenta, myslím, že jste o mně slyšeli,“ pokračuje. Sál se směje, Babiš navazuje svými oblíbenými větami, které už má vyzkoušené z rozhovorů i předešlých diskusí s občany.

„Ta nová vláda pro vás neudělala ještě nic,“ upozorňuje posluchače. „Kvůli tomu, že vám naše vláda dala peníze, vy jste prý běželi do obchodu a koupili si rohlíky, které