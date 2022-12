Nerudová raketově roste. Podle Medianu přeskočila Babiše i Pavla a vede

Agentura Median dnes zveřejnila listopadový volební model. Nejlépe si v něm vede Danuše Nerudová, která od října v datech Medianu posílila o 13 procentních bodů a nechala za sebou oba spolufavority voleb. Andrej Babiš i Petr Pavel oproti minulému šetření také posílili, vzestup Nerudové je oproti nim ale přímo raketový.

Data z výzkumu ukazují, že oproti dřívějšku, kdy Nerudová oslovovala zejména mladší voliče, je nyní její podpora již mnohem lepší i u dalších věkových skupin. Například mezi lidmi nad 65 let by nyní Nerudovou volila pětina lidí. Mladší voliči ale zůstávají její klíčovou skupinou, mezi lidmi ve věku 25–34 let by nyní získala přes polovinu všech hlasů.

Nerudové se podle ředitele agentury Median Přemysla Čecha podařilo prorazit její dřívější klíčovou slabinu, tedy