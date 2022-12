Prezidentská Pointa N: Skvělá zpráva pro Nerudovou, studená sprcha pro Pavla

Dění kolem prezidentské kampaně tohoto týdne shrnuje Jan Tvrdoň.

Nerudová poprvé v čele

Nejprve fakta: podle Medianu by v listopadu 28 procent lidí volilo Nerudovou, Andrej Babiš by získal 26,5 procenta a Petr Pavel 23,5 procenta. Všichni tři by si od října polepšili, nárůst Babiše i Pavla však vyloženě bledne v porovnání s tím, jak masivně posílila bývalá rektorka.

Její podpora oproti říjnu vzrostla o 13 procentních bodů, díky čemuž se dokázala vyhoupnout do čela. Median navíc zkoumal i hypotetická druhá kola. Jak Nerudová, tak Pavel by Babiše velmi výrazně porazili. Nerudová rozdílem 20 procentních bodů, Pavel o 18 procentních bodů. Tolik základní shrnutí.

Co ale tato čísla znamenají pro samotnou kampaň? Na jednu stranu nejde zjištění bagatelizovat obvyklým tvrzením, že „je to jeden průzkum“. Velké posilování Nerudové je totiž patrné ze všech šetření, která byla v poslední době publikována. Kandidátka roste všude, a to výrazně. Bylo tak jen otázkou času, než v některém z šetření předstihne Pavla, nyní tedy pokořila oba své hlavní soupeře.

Zároveň ale rozhodně nelze říct, že má hotovo. Ani Pavel s Babišem neztrácejí a tolik si mezi sebou nepřetahují voliče, což se teprve může v kampani, která nabere na tempu, začít dít. Všichni tři mají otevřené šance na postup do druhého kola, byť je nepochybné, že akcie Nerudové rostou.

Její cesta k vytoužené funkci má v zásadě dvě fáze, které lze personifikovat. V prvním kole musí