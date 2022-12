Ačkoliv nebude v předsednické funkci hájit české barvy a bude zastávat nestrannou roli, Česká republika bude mít výjimečnou možnost se po dobu 12 měsíců Bálkova šéfování značně zviditelnit. Jak se to republice povedlo?

Náhoda přála připravené české diplomacii letos v dubnu, když se v Radě uvolnilo místo po Rusku, které bylo vyloučeno kvůli válce na Ukrajině. Česko jen čtvrt roku předtím skončilo své členské období, na které bylo zvoleno pro roky 2019–2021. Národní tým, jenž působil v Radě, tak byl připraven naskočit zpět do rozjetého vlaku. Už při květnovém usednutí na opuštěnou židli začala Česká republika spřádat plány na „boj“ o předsednictví.

Rada pro lidská práva je složená ze 47 členských zemí OSN, které se dělí do pěti geografických zón. Předsednictví rotuje po skupinách a střídají se v něm jednotlivé geografické zóny, do kterých jsou členové voleni na období tří let. Česká republika spadá do východoevropské skupiny, která jako celek měla vymezeno předsednictví pro rok 2023.