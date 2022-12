Vývoj bojů (287. den): Obsadit Ukrajinu za deset dní, podrobit si ji do léta. Jak vypadaly ruské plány invaze

Jak Rusové plánovali invazi, podle britských analytiků.

Útočili ze čtyř směrů, důležité bylo obsadit jaderné elektrárny. Chtěli okupovat všechna velká města na levém břehu Dněpru a Kyjev, Oděsu, Cherson a Mykolajiv na pravém břehu.

Věřili, že obklíčí polovinu všech ukrajinských vojáků na Donbasu.

Invaze měla skončit do deseti dnů, stabilizační operace do léta.

Ukrajinský národ měl být rozdělen do čtyř skupin. První měli zlikvidovat.

Měli si podmanit nespokojené Ukrajince tím, že jim vypnou topení, elektřinu nebo zastaví přísun peněz.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 7. prosince. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Plány Rusů. RUSI je respektovaný britský think tank, který se zabývá armádou a bezpečností a minulý týden vydal zprávu o ruské invazi na Ukrajinu. Již dříve jsme ve vývoji bojů psali o tom, jaké poučení z dosavadního průběhu konfliktu plyne pro ostatní armády, včetně slovenské. Zpráva, jejímiž autory jsou dva britští a dva ukrajinští analytici (včetně jednoho generála), však obsahuje řadu zajímavých pasáží. Podrobně například popisuje, jak Rusko invazi plánovalo a jak měla probíhat podle jeho očekávaného a ideálního scénáře. Dnes víme, že se to nestalo, ale stojí za to si přečíst, jak si Rusové hodlali Ukrajinu podrobit.

První „zkouškou vody“ byl nárůst počtu ruských vojsk u ukrajinských hranic v březnu 2021. Tehdejším cílem bylo donutit Západ a Ukrajinu k návratu k jednání o takzvané dohodě Minsk II, otestovat reakci Západu a předem připravit techniku v této lokalitě na budoucnost. Západní země tehdy správně vyhodnotily, že se jedná pouze o vojenská cvičení.

Rusko začalo plánovat invazi na Ukrajinu v červenci 2021, tedy zhruba v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin napsal svůj slavný článek o tom, že Ukrajinci jsou v podstatě Rusové. „V červenci 2021 se 9. sekce 5. služby ruské tajné služby FSB rozrostla na ředitelství a dostala za úkol naplánovat okupaci Ukrajiny,“ uvádí se ve zprávě.

FSB si mimo jiné nechala vypracovat průzkumnou zprávu o náladách na Ukrajině. Podle ní byla ukrajinská společnost politicky povětšinou apatická, nedůvěřovala svým vůdcům, zajímala se především o ekonomiku a myslela si, že eskalace války mezi Ruskem a Ukrajinou je nepravděpodobná.

Poznámka: Toto hodnocení se možná v té době blížilo realitě, ale lidé z FSB podcenili změny nálad po ruské invazi.

Kdo invazi plánoval: Na plánování invaze se podílel úzký okruh lidí z