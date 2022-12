Basketbalistka Grinerová je po 294 dnech v Rusku volná. Jejímu vydání pomohl i princ bin Salmán

Rusové ji zadržovali od února, kdy ji uvěznili za držení marihuanového oleje a umístili do pracovního lágru. Prezident Joe Biden její osvobození vyměnil za ruského zbrojního zločince Viktora Buta a pomohl mu v tom saúdský korunní princ bin Salmán.

Čekalo ji devět let, nakonec v ruském vězení strávila devět měsíců. Legenda amerického ženského basketbalu Brittney Grinerová je v těchto chvílích v letadle, které ji veze zpátky do vlasti. Na letišti ji přivítá její manželka Cherelle, která po celou tu dobu neúnavně bojovala za její propuštění a držela ji v naději podpůrnými dopisy, které jí posílala do ruského vězení.

Americká vláda vyměnila Grinerovou za prodejce zbraní Viktora Buta, který byl v USA odsouzen za pašování zbraní na 25 let. Oba vězněné si zástupci zemí vyměnili na letišti v Abú Zabí a svoji roli v tom sehrál i saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán.

Když se