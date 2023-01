Babiš se v politice i byznysu ukázal jako predátor. Čtvrtinu lidí ale přesvědčil, že za nic nemůže

Byla by to ironie. Odsouzení za podvod a věta „slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony“ letos mohly mít společného hlavního protagonistu.

Konkrétně Andreje Babiše, pokud by býval byl v pondělí odsouzen a 8. března skládal prezidentský slib. To první se nestalo, to druhé se stát může. Ale ani odsouzení by zákonnou překážkou ke zvolení prezidentem nebylo.

Znamená dosud nepravomocné rozhodnutí soudu to, že je Babiš nyní „čistý“?

Osmašedesátiletý bratislavský rodák je unikátním úkazem české politiky. Danuše Nerudová i Petr Pavel mají v principu každý jednu aféru, která je ohrozila. Babiš má léta problémů desítky, ale jeho podpora drží.

Babiš tak je bývalý člen KSČ („nebyl jsem komunista, byl jsem řadový člen strany”), podle archivních materiálů agent Státní bezpečnosti („to nebyla ta hnusná StB, to byla normální StB“), který své podnikatelské impérium vybudoval za okolností, jež mají k férovým značně daleko. Muž, který koupil jedno z nejvlivnějších médií v Česku a faktickým umlčením MF Dnes si otevřel cestu k získání politické moci.

V trestní rovině mu nedokázali nic. Ta etická ale funguje jinak. Soud nesoud, Babiš dál je otec podezíraný z únosu syna, politik s přiznaným střetem zájmů, jehož napravením EU podmínila vyplácení 180 miliard Česku z fondu obnovy, expremiér, za jehož chaotickou vládou zůstaly desítky tisíc mrtvých, i šéf hnutí, který neunesl porážku a lživě označil sněmovní volby za podvod.

Přesto dokázal přesvědčit čtvrtinu voličstva, že