Rodiče, vyzvedněte si děti dřív, máme tu puč. Peruánský operetní divnosvět na vlastní kůži

Komentář Tomáše Nídra: Na chaotické politické dění jsme v Peru zvyklí. Prezidenti se měnili tempem apoštolů na orloji, ale aby vládnoucí hlava státu udělala „autopuč“, to zažíváme poprvé. Panice nepodléháme, jen na novou disneyovku Divnosvět holt půjdeme jindy.

Krátce po dvanácté mi manželka říká, že pro dceru do školy mám jít už v jednu odpoledne. Čte mi whatsappovou zprávu od třídní učitelky, že rodiče musí vyzvednout děti z vyučování dříve „kvůli aktuální politické situaci“. Netušíme, co se děje. Něco se muselo stát při již třetím pokusu o vyslovení nedůvěry, kterému levicový prezident Pedro Castillo za pouhý rok a půl u moci čelil.

Mělo to být zase rétorické cvičení, kdy se hlava státu pohádá s nepřátelsky naladěnými poslanci, aniž by se cokoliv změnilo, protože pro odvolání prezidenta nebude dostatečně velká většina. Přehnaně velkou pozornost médií to nepřitahovalo, takže i já jsem další bitvu v dlouhodobé zákopové válce mezi exekutivní a legislativní mocí ledabyle vypustil.

Narychlo dohledám informace. Otevřu web nejlepšího peruánského deníku El Comercio. Hlavní titulek křičí: „Státní převrat: Castillo rozpustil Kongres“. Článek pokračuje tím, že je vyhlášen výjimečný stav, zákaz vycházení a že prezident bude vládnout dekrety. Dokud se neschválí nová ústava. Suše oznamuji manželce, že disneyovku Divnosvět, na kterou jsme večer chtěli vzít dceru do kina, necháme na jindy.

Panice však nepodléháme. Na chaotické politické dění jsme bohužel zvyklí. Prezidenti se nám v Peru v posledních letech mění tempem apoštolů na orloji a často po prazvláštních ústavních veletočích, kdy zkorumpovaní poslanci odvolávají hlavu republiky třeba kvůli údajné morální nezpůsobilosti. Ale takzvaný „autogolpe“ – tedy že vládnoucí prezident udělá „autopuč“, při kterém postaví stranou ústavu i kongres, zažívám poprvé.

Stodolarovky pod vanou

Castillo je venkovský kantor, který vzešel z nuzných poměrů andské vesnice a proslavil se jako vůdce divokých stávek učitelských odborů. Když se v roce 2021 přihlásil do prezidentského souboje, byl považován za kandidáta do počtu, který dokázal zaujmout média jen tím, že nikdy