Víme, jak má vypadat cenový strop na energie pro velké firmy a na kolik vyjde státní kasu

„Dvě třetiny našich členů mají energie zastropované do konce letošního roku. Ale od začátku příštího je to pouze dvacet procent. To znamená, že na přijetí takového opatření, které by firmám pomohlo, je skutečně nejvyšší čas,“ apeloval koncem listopadu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Zastropování cen elektřiny a plynu platné po dobu příštího roku mají zatím jisté domácnosti, malé a střední firmy a veřejné organizace jako školy či nemocnice. Vláda jim pomoc definitivně odklepla už začátkem října.

Velké podniky oproti tomu musely čekat, až Evropská komise Česku upraví takzvaný Dočasný krizový rámec, který dovoluje státu finančně podporovat byznys. Komise státní podporu firem jindy spíše odmítá, aby se tím nenarušila férová konkurence napříč volným unijním trhem.

Úprava zmíněného opatření byla vyhlášena začátkem listopadu a ministerstvo průmyslu obratem spustilo dotační program, v němž slíbilo rozdělit 30 miliard korun. O dotace ovšem mohou žádat jen podniky z vybraných odvětví, typicky z energeticky náročných oborů, jako jsou sklářství nebo ocelářství. Byznysové svazy proto volaly po tom, aby se podpora rozšířila na všechny velké firmy a byla v podobě cenového stropu.

Teď se průmysl zjevně dočká. Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu televizi CNN Prima News řekl, že jeho kabinet zastropování pro větší podniky schválí do konce roku. Krátce před tím o záměru informoval server Info. Deník N nyní získal návrh příslušného vládního nařízení, které se cenového stropu pro velké firmy týká.

Předpis by měl být novelou již schváleného nařízení kabinetu, které určilo výši stropu pro domácnosti a menší firmy. Z kontextu vyplývá, že všech skupin by se měl týkat