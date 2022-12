Miloval apokalypsu, bez vášně, ale nekompromisně. Od filozofie klasického konzervatismu došel až k chmurným vizím zániku

Narodil se v Mukačevě na Podkarpatské Rusi, kde také vyrůstal až do roku 1939, kdy – v okamžiku, kdy se hroutilo i to, co ještě donedávna zbývalo z druhé Československé republiky – musel s rodiči utéct před maďarskou okupací do Prahy. Později tuto událost nazýval prvním exilem ve svém životě, a bylo-li tomu opravdu tak, pak zůstal exulantem nadosmrti; domů na „Podkarpandu“ se už nikdy, ani po roce 1989, natrvalo nevrátil.

Po roce 1945 stačil na pražské univerzitě vystudovat germanistiku a filozofii, k práci v oboru ho však už nepustili. Strávil dva roky nucenou službou u PTP a v pozdějších letech se jenom obtížně dostával k překladům z němčiny a k psaní esejů o německé literatuře. S odstupem let napsal dějiny pražské germanistiky, oboru, který rostl se jmény Arnošta Krause, Otokara Fischera a Vojtěcha Jiráta.

Ještě po roce 1945 se na chvíli zazdálo, že