Proč Macron není ruským „trojským koněm“. Na francouzské politické scéně Ukrajina nemá lepšího spojence

„Jedním ze zásadních bodů, které musíme řešit, je ruská obava, že se NATO rozšíří až do jeho bezprostřední blízkosti a rozmístí zbraně, které by mohly Rusko ohrozit,“ prohlásil francouzský prezident v rozhovoru ve francouzské televizi TF1. „Bude to bezpochyby tématem mírových rozhovorů, takže se musíme dohodnout, co jsme připraveni udělat, jak dokážeme ochránit naše spojence a členské státy a také jak dát Rusku záruky ve chvíli, kdy se vrátí k jednacímu stolu.“

Macronovo prohlášení vyvolalo zvláště ve střední a východní Evropě odsudky a pobouření. V Česku se proti němu vymezili například bývalý předseda vlády Mirek Topolánek a europoslanec Tomáš Zdechovský, ozvali se rovněž představitelé Finska, pobaltských států, Polska a samotné napadené Ukrajiny.

„Představa, že ruská invaze na Ukrajinu může být ukončena poskytnutím bezpečnostních záruk Rusku, ve skutečnosti pomáhá upevnit Putinovo tvrzení o tom, že jsou za tuto válku odpovědní Západ a Ukrajina, zatímco Rusko je pouze nevinnou obětí,“ prohlásil kupříkladu lotyšský vicepremiér Artis Pabriks. Naopak z Ruska zněly pochvalné hlasy a náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Rjabkov ocenil Macronovu „příčetnost“.

Je tedy Macronovy výroky možné vnímat prizmatem nenapravitelné slabosti pro Rusko? Nebo je současný francouzský prezident dokonce Putinovým „trojským koněm“, jak to ve svém komentáři napsal šéfredaktor českého Security magazínu?

Podpora Ukrajiny

Pro alespoň částečné narušení převládajícího narativu o Macronově vztahu k Rusku stojí za to připomenout některé praktické kroky, které francouzský prezident od invaze na Ukrajinu provedl, a také jeho další, v našich končinách méně medializované výroky. Francie