Rozkol v Praze vládou neotřese. Sbližování Spolu a ANO ve Sněmovně je kvůli Babišovi tabu, říká politolog

Vítězné uskupení Spolu prostřednictvím svého lídra Bohuslava Svobody v úterý informovalo, že už se nebude pokoušet dohodnout s Piráty a Starosty na pražské koalici na vládním půdorysu. Nyní chce u hnutí ANO shánět podporu pro menšinovou vládu.

Zástupci pražských stran se od té chvíle navzájem osočují z toho, kdo za krach jednání může. Podle Spolu je za tím „nenasytnost“ Pirátů, kteří odmítají udělat jediný ústupek. „Splnili jsme jim vše, co si přáli. Nabídli jsme jim dopravu, životní prostředí. I tak to odmítli,“ vysvětloval to Svoboda.

Podle Pirátů odmítlo udělat ústupky naopak Spolu. Kritizují především to, že měla vzniknout pozice radního pro investice, který by podle nich sebral kompetence všem potenciálním pirátským radním. „V praxi by to znamenalo, že náměstek pro dopravu by řešil víceméně pouze zametání silnic a úklid sněhu,“ říká k tomu vyjednavačka za Piráty Jana Komrsková.

Spor se tak přesunul o úroveň výše, tedy k předsedům stran, kteří spolu zároveň vládnou na celostátní úrovni. A volí podobnou rétoriku jako jejich pražští kolegové.

„Jednání se zasekla na neschopnosti