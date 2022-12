Kdo plánoval převrat v Německu? Říšské občany dlouho vnímali jako hnutí excentriků, vysvětluje politolog

Na co se také ptáme:.

Kdo je typickým zástupcem hnutí Říšští občané?

Byl plánovaný útok míněn vážně?

V čem selhávají německé bezpečnostní složky?

Jakou roli v tom hraje Putinův režim?

Je k podobným útokům náchylná česká společnost?

Kdo jsou Říšští občané?

Říšští občané jsou poměrně široké hnutí, které sestává z celé řady různých skupin. Ty v zásadě propojuje jenom to, že odmítají legitimitu současného Německa. Kořeny tohoto hnutí sahají až do osmdesátých let 20. století, jejich představa vychází ze specifického čtení zákonů, které se v sedmdesátých letech týkaly vztahů mezi západním a východním Německem a které někteří lidé začali interpretovat tak, že západní Německo, ve kterém žili, není legitimní. Navazovali na původní Německou říši obvykle v hranici do konce první světové války, ale není na tom stoprocentní shoda.

Koho toto hnutí přitahuje?

Po dlouhou dobu přitahovalo tříšť monarchistů, antisystémově nastavených lidí, konspiračních teoretiků a postupně do něj začali vsakovat i lidé z krajní pravice. To se projevilo v tom, že mezi konspiračními teoriemi začaly převažovat ty o židovském spiknutí, židovském vlivu, o tom, že Německo je kolonií – i po roce 1989 – vytvořenou západními spojenci pod židovskou nadvládou. Se změnou situace se tam začaly objevovat i rasistické