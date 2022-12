Vývoj bojů (286. den): Zahynula elitní posádka vrtulníku Ka-52, Rusku ubývají stroje i zkušení piloti

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 6. prosince. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ruské letectvo je v krizi, ubývají letadla i vycvičené posádky. V ruském informačním prostoru trvají dozvuky útoků na ruská letiště v hlubokém zázemí. Stále není známo, jaké jsou škody (podle Ukrajinců jsou zničené tři strategické bombardéry – nedá se to ověřit), ale i kdyby žádné nebyly, ruská veřejnost je zaskočena samotným útokem.

Jak je možné, že dron nepozorovaně uletí stovky kilometrů daleko a ještě způsobí škody na základně strategického letectva, ptají se některé novinové články, diskutéři, ale zjevně i samotní piloti.

Známý je telegramový kanál Fighterbomber. Jeho autor se označuje za ruského bojového pilota a obecně se to považuje za fakt. Má 260 tisíc sledovatelů a i on se pozastavil nad tím, jak mohl nepřátelský dron beztrestně zaletět tak daleko.

Stejný zdroj ještě v neděli zveřejnil krátký komentář pravděpodobně k události, které se věnovala pondělní část Vývoje bojů. Jedná se o tento sestřel útočného vrtulníku Ka-52:

As claimed – “Today, around 14:00, a unit of the Dnipro anti-aircraft missile brigade of the Air Command "East" shot down a Russian Ka-52 helicopter” pic.twitter.com/hDkaL4UJb1

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 4, 2022