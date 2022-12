Rada ČT má nové vedení. Bude věcnější než to předchozí, doufají zvolený šéf i analytik

Hlasování bylo těsné. Novák od třinácti přítomných radních získal celkem sedm hlasů, Matocha šest. „To vítězství bylo skutečně těsné. Je to de facto polovina současných členů rady, kterých je 14 po odstoupení Pavla Kysilky. Chci být jakýmsi svorníkem a chci nacházet aspoň v klíčových otázkách kompromisní řešení,“ řekl Deníku N Novák.

„Celý proces byl ovlivněn i tím, že jeden člen rady rezignoval a druhý byl nepřítomný. Myslím si, že kdyby to tak nebylo a byli by tady všichni členové, skončilo by to patem,“ okomentoval jednání mediální analytik Filip Rožánek.

Hlasování probíhalo za plentou, kde se jednotlivý radní střídali a házeli své hlasy do urny. Vybíralo se mezi dosavadním předsedou Matochou a radním Novákem. Matochu do volby navrhl dosavadní místopředseda Jiří Šlégr, který je v radě již delší dobu. Zato Nováka nominovala čerstvá radní Milada Richterová.

Podle Nováka by rada nyní měla působit jednotněji. V minulosti se na jednáních odehrávaly poměrně ostré výměny názorů mezi jednotlivými radními. Třeba, když dnes již bývalá členka Hana Lipovská dorazila v doprovodu policie. Často také docházelo k hádkám o poslání a činnosti veřejnoprávní televize, vyostřilo se třeba i schvalování výroční zprávy ČT.

„Přestřelky samozřejmě nemůžu vyloučit ani do budoucna, ale nepřispívaly dobrému obrazu rady u veřejnosti. Chtěl bych, aby rada měla u veřejnosti dobrý zvuk a dobré jméno,“ prohlásil Novák.

Záhy na to radní Lubomír Veselý požádal o slovo a vyslovil pochybnosti o