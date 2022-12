Muskova firma by ráda zahájila kyborgizaci člověka. Napřed ale bude muset vysvětlit mrtvé opice

Jako kdyby doma na půdě našel štos časopisů z padesátých let dvacátého století a ty ho uhranuly na celý život. Auta, která se řídí sama. Lesklé ocelové rakety. Osidlování Marsu. Superrychlé vlaky. A také lidská mysl propojená se strojem, hlava plná drátů.

Takový projekt Musk skutečně vlastní a řídí. Jde o firmu, která se jmenuje Neuralink a v posledních dnech se jí dostává pozornosti, o kterou není co stát. Americké úřady ji vyšetřují pro podezření z krutého zacházení s pokusnými zvířaty. Je to větší nepříjemnost, než by se mohlo zdát, protože Neuralink se právě chystá požádat americký Úřad pro kontrolu léčiv (FDA) o povolení pokusů na lidech. Vyjde-li najevo, že se testy na zvířatech prováděly nedbale a v příliš velkém spěchu, jak to naznačují výpovědi bývalých i současných zaměstnanců, pak se Musk souhlasu FDA hned tak brzy nedočká.

Agentura Reuters uvádí, že Neuralink od roku 2018 usmrtil asi 1500 zvířat, z toho více něž 280 ovcí, prasat a opic – což ale samo o sobě