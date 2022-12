Z levého břehu jde smrt. Jak ruští vojáci střílejí zpoza Dněpru a kryjí se jadernou elektrárnou (fotoreportáž ze Záporoží)

Dněpr je majestátní. Obtéká průmyslové Záporoží, v němž bez přestávky kouří komíny továren, otočí se směrem na jihozápad a změní se na obrovskou přehradu.

U té stojí největší jaderná elektrárna v Evropě. Někdy se přehradě říká Kachovské moře. V jednom místě je široká až 25 kilometrů.

Rusové střílejí přes vodu

Pocit vzdálenosti ale může být relativní. Spolu s fotografem si to uvědomíme, když na vojenském kontrolním stanovišti před městem Nikopol zaslechneme hlasité výstřely. Vzápětí s vojáky utíkáme do jednoduchého bunkru. Zopakujeme si to několikrát, a tak už víme, že do vykopané jámy s dřevěnou stříškou a kamufláží vedou schůdky, aby se tam dalo dostat rychleji.

Při běhu do krytu se už Dněpr se svou přehradou tak široký nezdá.

„Dělostřelectvo. Dnes je velmi horký den,“ vysvětluje hlídka. Střely letí přes vodu, z levého břehu Dněpru, který okupují ruští vojáci. Včetně mamutí Záporožské atomové elektrárny.

Právě kvůli ní jsme