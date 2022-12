Klíčová zkouška českého předsednictví Rady EU: Pohnout maďarským balvanem

Komentář Anety Zachové: Ukrajina měla od začátku roku 2023 začít dostávat od Evropské unie pravidelné měsíční půjčky, které by jí pomohly navzdory válce zajistit základní chod státu. Unie měla v plánu si peníze pro Ukrajinu půjčit na finančních trzích a za výhodných podmínek je pak svému východnímu partnerovi nabídnout. Návrh z pera Evropské komise za krátkou dobu získal podporu 26 členských států, což je sice úspěch, ale na schválení to nestačí. Příslovečné vidle do tohoto plánu hodil maďarský premiér Viktor Orbán.