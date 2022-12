Dojelo mě auto, povalili mě na zem, líčí místostarosta incident s provozovateli nelegální reklamy

Měl to být rutinní běžecký trénink. Pro nynějšího místostarostu Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi ale skončil zážitkem, který rozhodně běžný není.

„Byl jsem večer běhat a všiml jsem si, že u hlavní ulice Průmyslová je větrem vyvrácený billboard. Hrozilo, že spadne do vozovky. Je to tady hlavní tah, jezdí se tam už relativně rychle. Takže jsem si říkal, že to sklidím, z větší části z toho byla odervaná plachta,“ vypráví Deníku N Patrick Zandl.

Od posledních komunálních voleb je někdejší internetový podnikatel a publicista místostarostou za Pirátskou stranu, skoro celé minulé volební období působil v zastupitelstvu.

Tvrdí, že plachty odřezané z kovové konstrukce chtěl odnést k nedalekým kontejnerům. U nich se ale podle svých slov stal terčem fyzického útoku.

„Dojelo mě auto, a když jsem to ukládal ke kontejnerům, zezadu mě vzali po hlavě. Někdo mě začal