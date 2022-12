Havířovina aneb jak hororové jsou útrapy českých spisovatelek?

Spisovatelce Ivě Hadj Mousse se už tři roky po sobě daří pravidelně jednou do roka přicházet s novým románem. Reakce na její tvorbu předchozích let přitom byly rozporuplné. Debutu Šalina do stanice touha (Host 2020) se u kritiky nedostalo příliš pozitivní odezvy, zato loňský Démon ze sídliště (Host 2021) byl podle všeobecného mínění již o poznání zdařilejší. A letos v listopadu Host vydal spisovatelčinu atmosférickou novinku s přímočarým názvem Havířovina.