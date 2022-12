Dokument ukazuje, jak chce vláda využít evropské peníze, aby se zbavila ruských paliv

Česká republika může získat až třicet miliard navíc z unijních programů na posílení energetické nezávislosti Evropské unie na Rusku a oživení ekonomiky po pandemii koronaviru. Deník N získal dokument nastiňující, za co chce vláda peníze utratit.

Česko získá na obnovení ekonomiky po covidu proti původnímu plánu čtrnáct miliard korun navíc, původní částka v takzvaném Národním plánu obnovy dosahovala kolem 179 miliard. Objem pomoci se ale navýšil kvůli inflaci a zpomalení české ekonomiky. Dalších šestnáct miliard korun může stát získat z iniciativy REPowerEU. Z té lze platit projekty, které unijní státy zbaví energetické závislosti na Rusku.

Pro získání dodatečných peněz z těchto programů musí Česko aktualizovat Národní plán obnovy. Vláda o jeho nové podobě nyní jedná. Jednou z možností je přidat nové projekty a současně neměnit aktuální cíle plánu, tak je možné získat dalších čtrnáct miliard. Vláda pak zároveň může do plánu zapojit novou kapitolu ke zmíněné iniciativě REPowerEU, z níž může získat šestnáct miliard. Česko ale také může některé aktuální části plánu pozměnit či vyškrtnout. Plán lze také rozšířit o novou část, na kterou by Česká republika mohla čerpat půjčky až do výše 350 miliard korun.

Národní plán obnovy má na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu, které už z podnětů od jiných ministerstev vybralo 26 projektů za 80 miliard. Jako první o tom informovaly Hospodářské noviny. „Výběr byl proveden z celkových podnětů za více než 125 miliard korun. Jednotlivá ministerstva budou mít nyní čas na to, aby navrhované projekty více rozpracovala, určila přesný harmonogram, cíle a náklady na financování,“ vysvětlil náměstek pro fondy Evropské unie Marian Piecha.

Deník N má vládní dokument s aktuálním výběrem k dispozici. Obsahuje i velké