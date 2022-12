Demokraté mají pohodlnější většinu v americkém Senátu, Warnock porazil fotbalistu Walkera

V americkém státě Georgia je podobně lidí jako v Česku. V americkém kontextu patří tento jižanský stát, kde se odehrával děj slavné knihy Sever proti Jihu, k těm nejmenším. Z politického hlediska je ale už podruhé za sebou zcela rozhodující.

Poprvé před dvěma lety zcela neočekávaně převážil volební výsledky na stranu demokrata Joea Bidena, ačkoliv v něm v posledních desetiletích vítězili republikánští kandidáti. Podruhé se to stalo teď, kdy Georgia opět pomohla demokratům: souboj o klíčové senátní místo vyhrál demokrat a reverend Raphael Warnock, když porazil bývalého hráče amerického fotbalu Herschela Walkera.

Walker byl posledním z Trumpových kandidátů, které si do voleb exprezident prosadil navzdory vůli Republikánské strany, a i on jako většina z nich prohrál. „Boj o senátní křeslo je to nejlepší, co jsem v životě udělal,“ řekl Walker bezprostředně po zveřejnění výsledků, a odstoupil z klání.

Warnock před své příznivce předstoupil o pár minut později. „Ať jste mě volili nebo ne, budu pro vás pracovat každý den. Jsme všichni Američané. Volit znamená věřit v činy a vy jste volili hlavou i srdcem,“ řekl Warnock, historicky první Afroameričan, který za Georgii vyhrál plné senátní šestileté období. „Chci poděkovat hlavně svojí mámě. Jako mladá sbírala bavlnu pro jiné lidi. Dneska vybrala svého syna, aby byl americkým senátorem.“

Raphael Warnock je vyhrál dokonce už počtvrté za dva roky – v obou případech jeho senátního vítězství, tedy letos i před dvěma lety, se totiž volby musely konat znovu v druhém kole.

Jak důležitý boj to byl, ukazuje i jeden prostý fakt: