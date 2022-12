Vývoj bojů: Rusy možná překvapil starý sovětský dron a prozradil, že ani Moskva není v bezpečí

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 5. prosince. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Válka dronů se přesouvá i na ruské území: Dronů se už nemusí obávat jen obyvatelé ukrajinských měst, ale také ruská armáda na letištích či jiných vojenských objektech v Rusku, daleko od frontové linie. Rusové se stále vzpamatovávají z šoku, který jim způsobily pondělní exploze na dvou letištích asi 500 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Moskva je mimochodem k hranicím blíže.

Rusové hovoří o útoku starého sovětského dronu.

V úterý navíc došlo k nejméně dvěma podobným útokům dronů. Ruské místní úřady ohlásily zásah na letišti u města Kursk. Zasáhli tam cisternu s palivem, v oblasti byl vidět požár i mnoho hodin poté. Letiště je vzdáleno 100 kilometrů od hranic.

Toto letiště není tak důležité jako například základna Engels, na kterou Ukrajinci zaútočili v pondělí, ale ruské bojové letouny (včetně Su-30SM) létají na Ukrajinu i odtud.

Útok dronu byl hlášen také ve městě Briansk.

Čím Ukrajinci útočí: Ukrajinci již dříve ukázali, že dokážou nepřítele překvapit svou vynalézavostí a ne vždy k tomu potřebují mít moderní západní zbraně. Je možné, že se to stalo znovu.

Podle Rusů použili k útoku na ruská letiště Engels a Ďagilevo starý sovětský průzkumný dron Tu-141 Striž.

Jedná se o bezpilotní průzkumný letoun, který Sovětský svaz vyráběl v letech 1979–1989. Ačkoli se objevily spekulace, že ho ukrajinští diverzanti vypustili z ruského území, pravděpodobnější je, že letělo až z Ukrajiny. Podle zdrojů New York Times však mohly s identifikací cílů pomoci proukrajinské skupiny působící v Rusku.

Druhou možností, která je zmiňována, je nasazení nového ukrajinského bezpilotního dronu, který může mít dolet až tisíce kilometrů.

I don't believe in your Tu-141 theory, Chuck. There is more credible theory: a newly developed Ukrainian attack drone with 1,000 km range (no name or photo yet) that is currently completed the first of two round of tests.

— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) December 6, 2022