Na zkušenou u světových špiček. Kniha Expati od Adama Gebriana a Eugena Liška sleduje osudy českých architektů v zahraničí.

Osobní vyprávění českých architektů a architektek poprvé zazněla v CAMPu ve stejnojmenném cyklu vedeném architektem Adamem Gebrianem. Kniha je jejich literárním zpracováním a je určena všem zájemcům o světovou architekturu a design. Publikace nabízí celkem 10 životních příběhů českých architektů a architektek. Jan Vranovský, který posledních devět let žil v Tokiu, vysvětluje, proč je v případě Evropana prakticky nemožné Japonsku úplně porozumět. Ondřej Tichý detailně popisuje způsob fungování velké mezinárodní kanceláře. Bára Šafářová se v Texasu zabývala vlivem urbanismu na sociální (ne)spravedlnost, zatímco Dana Čupková vynalézá za pomocí robotů v Pittsburghu nové materiály z odpadu. Jan Magasanik, který se aktuálně v dánském studiu BIG podílí na tvorbě návrhu Vltavské filharmonie, vzpomíná na své první setkání s Bjarke Ingelsem. Matěj Draslar vysvětluje, proč je Švýcarsko pro architekty „zlatá klec“. Petr Štefek a Lenka Holcnerová čtenáře provázejí meandry cesty architekta, který hledá vlastní cestu v cizím prostředí. Marek Obtulović rozkrývá pravidla fungování vietnamské společnosti. Veronika Martykán rozebírá komplexnost takového obřího projektu, jakým byla konverze památkově chráněné elektrárny Battersea na jižním břehu Temže. Publikaci uzavírá bonusový rozhovor s mladou architektkou Martinou Požárovou o tom, co se všechno muselo stát, aby si uprostřed pandemie našla práci ve Švýcarsku

Křest knihy proběhne 14. 12. 2022 od 19:00 hodin. Speciální vánoční vydání programu Expati se zaměří třeba na to, jaké jsou aktuální trendy ve světové architektuře, co změnila pandemie covid-19 a kdo z expatů už se vrátil zpět do Česka. Hosté večera budou architekti Jan Vranovský, Petr Štefek, Veronika Martykán a Lenka Holcnerová.

IPR Praha má nově své nakladatelství. Zaměřuje se na knihy o architektuře, urbanismu a životě ve městě. V roce 2021 vydalo knihu Plánování Prahy – Historie Útvaru hlavního architekta 1961–1994 sestavenou třemi historiky architektury a urbanismu Martinou Koukalovou, Milanem Kudynem a Evou Novotnou a titul Živá památka věnující se – pod editorským vedením Pavly Melkové – experimentální památkové péči. Expati jsou jeho třetí publikací. Pro rok 2023 chystá mimo jiné český překlad amerického architektonického bestselleru The 99% Invisible City od Romana Marse. Více informací najdete na iprpraha.cz/publikace.