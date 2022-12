Oxfordský slovník nechal internet hlasovat o slově roku, zvítězil „goblin mode“

Hlasování se zúčastnilo přes 340 000 lidí z celého světa. „Goblin mode“ zvítězil drtivě, získal celkem 93 procent hlasů. Porazil tak slovo „metaverse“ (síť 3D virtuálních světů zaměřených na sociální spojení) a hashtag #IStandWith, který se na sociálních sítích používá k vyjádření solidarity.

„Vzhledem k tomu, jaký rok jsme prožili, rezonuje ‚goblin mode‘ s námi všemi, kteří zrovna máme pocit, že je toho na nás moc,“ řekl prezident Oxford Languages Casper Grathwohl. „Je úleva si uvědomit, že nejsme vždy tím idealizovaným a spořádaným já, které prezentujeme na Instagramu a TikToku,“ doplnil.

Příklady použití goblin módu ve větách

A: Já už fakt nevím, kdo jsem.

B: Zdá se, žes najel na goblin mód.

– Viděl jsem svýho spolubydlícího Zacka v něčím snapchat příběhu chňapnout tři 4 loko, fakt doufám, že až se večer vrátí, nebude v goblin módu.

A: Tyjo, moje přítelkyně je tenhle týden jako straka. Včera šla na pláž a vrátila se s asi 10 kily mušlí, lesklými kameny, uzávěry lahví a mořským sklem.

B: To skoro to zní, jako by byla v goblin módu.

A: Je v totálním goblin módu; pořád mi krade ponožky, odznaky ze sbírky a sponky do vlasů. Taky mi rozhrabala police s hrama vzhůru nohama, což je docela vtipný, ale taky opravdu otravný.“

B: Krádeže a vandalství. Diagnostikuju jí goblin mód.

Zdroj: uživatelé Urban Dictionary