Debata N: Odstoupit z boje o Hrad dává smysl těsně před volbami, říká politolog

Do prezidentských voleb zbývá už jen pár týdnů, ostrá fáze kampaně se podle expertů na volby ale rozjíždí teprve nyní. Politologové Miloš Gregor a Eva Lebedová zhodnotili aktuální dění i rozložení sil v prezidentské debatě Deníku N. Probírali posilování Danuše Nerudové nebo tlaky na odstoupení senátorů Pavla Fischera a Marka Hilšera z klání o Hrad.

Jednotliví kandidáti vstupují do rozhodující fáze kampaně z odlišné pozice. Zatímco na čele pelotonu jsou tři favorité, kteří by se podle aktuálních průzkumů měli utkat o post prezidenta, za nimi zeje výrazná díra a sílí výzvy, aby část z těchto uchazečů rezignovala na své prezidentské ambice a pomohla tak posílit silnějším kandidátům provládních voličů.

Řeč je zejména o senátorech Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi, kteří na duo Petr Pavel s Danuší Nerudovou výrazně ztrácejí.

„Věřte, že se rozhodnu správně v okamžiku, kdy to bude potřeba. V tuto chvíli to považuji za spekulaci. Nevidím důvod odstupovat, naopak vidím důvod soutěžit,“ komentoval to Fischer v prezidentské debatě Deníku N, která se konala v pondělí v pražském kulturním centru Vzlet.

Příliš nakloněn není této možnosti ani Hilšer. „Nechte se překvapit, netlačte na pilu, uvidíme, jak věci dopadnou, jaké budou debaty. Máme ještě pět týdnů do voleb,“ řekl senátor.

Právě otázka času, kterou Hilšer zmiňuje, je podle politologa Miloše Gregora z Masarykovy univerzity v Brně zásadní. Odstoupení kandidátů by podle něj nyní nedávalo příliš smysl.

„Může se stát, že pokud odstoupí nyní, zatleskají jim zbývající kandidáti a ostatní na to do týdne zapomenou. Pokud (takový krok) má mít nějakou váhu, měl by se stát třeba na začátku ledna. Tím maximalizují