„Mám, co jsem si zasloužil,“ pronesl před 70 lety Rudolf Slánský. V čem byl proces s „jeho vlastizrádnou skupinou“ zlomový

Seriál Přepište dějiny: Na život, politický pád i smrt Rudolfa Slánského, od jehož popravy právě uplynulo 70 let, lze nahlížet různě a poměrně pestře. Řadit jej mezi oběti politických procesů padesátých let by ale bylo přece jen nepřesné. Věcně vzato takovou obětí byl, ale na rozdíl od mnoha jiných šlo o klasickou ukázku rčení, že revoluce požírá své děti. U Slánského to platí doslova. Spíše než o oběť se u něj a dalších odsouzených v jeho procesu jedná o strůjce politických represí, které je samotné dostihly. Jak to vyjádřil sám Slánský těsně před popravou: „Mám, co jsem si zasloužil.“