Jiří Kolář: Není třeba mluvit, abychom řekli své

„Od samého začátku… jsem si nemohl stěžovat. Mnozí na tom byli hůř. Někteří přišli o život. Víte, ale ti, kteří mohou tisknout, nemohou poznat, co to je nemoci tisknout. Jsou tedy o něco chudší. A když je někdo o něco chudší, ochudí to jeho dílo. To je ovšem jen jedna stránka věci. Nezahladitelný pocit bezmoci, to byla druhá stránka. Daleko horší je, když umělec musí zápasit o holou existenci. Jeho ruka ztěžkne, inkoust zolovnatí a duch se stěží brání zahořklosti. Za třicet let mě to přiblížilo k tomu, co se mi zdá, že je v životě umělce nejpodstatnější – k vědomí nezávislosti.“

To jsou slova Jiřího Koláře, která pronesl v roce 1975, kdy nesměl publikovat. Měl však štěstí, nejen když roce 1952 (poté co StB objevila jeho sbírku Prométheova játra, kterou označila za protistátní text) strávil díky amnestii ve vazbě jen devět měsíců. Ale i proto, že se v letech 1959 až 1961 definitivně posunul k tomu, co nazýval názorné básnictví či evidentní poezie. První jeho známá koláž je z roku 1937, kdy mu bylo teprve 23 let.

Tvrdil: „Není třeba mluvit, abychom řekli své.“ Proto bývá někdy považován za nejodvážnějšího předchůdce postmoderny, za depatetizátora klasiků. Ale ani jeho sbírka Černá lyra z let 1956 a 1957 není pouhým souborem básní: je sestavená z úryvků novinových zpráv, knih, korespondence atd., je koláží.

Obrazu se normalizační režim bál méně než slova, i když Kolářův kolážový