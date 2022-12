Policie chtěla, aby se o Zemana starali zdravotníci. Mynář to odmítal, do Lán poslal fyzioterapeuta

Téma zdravotního stavu rezonovalo už při kampani v roce 2013. Tehdy Miloš Zeman dával najevo, že je v mnohem lepší kondici než o sedm let starší Karel Schwarzenberg, který v některých debatách působil unaveně nebo si někdy pletl slova. Tehdy ještě netušil, že za pár let to bude právě on, koho se bude jeho nejbližší okolí a ochranná služba snažit dostat na nohy.

Zemanovy zdravotní trable začaly plíživě. Už před deseti lety se veřejnost dozvěděla o jeho cukrovce, kterou – jak později tvrdil – zázračně vyléčil tím, že jedl „velmi často sladká jídla“. To nicméně dementoval jeho tehdejší ošetřující lékař Miloslav Kalaš. Kromě problémů s cukrovkou a ztrátou sluchu se prezident netajil ani nadměrnou konzumací alkoholu a kouřením. Ještě v roce 2013 například tvrdil, že denně vypije šest sklenic vína a tři panáky tvrdého alkoholu. Možný problém s alkoholem se u prezidenta projevil už v květnu při otevírání komory s korunovačními klenoty ve svatovítské katedrále. Prezident tehdy podle účastníků působil dojmem opilého člověka, pohyboval se nekoordinovaně a přidržoval se stěn. Zeman sice incident vysvětloval tím, že měl jen virózu, zapomněl však vysvětlit svou účast na recepci ruského velvyslanectví, kde jej novináři zachytili při popíjení.

Popíjení alkoholu Zemana provázelo po téměř celé desetileté funkční období, nevynechal je ani u pracovních jednání, která vedl se členy vlády nebo státními úředníky. Někteří z nich dodnes vzpomínají, že leckdy měli problém odejít domů střízliví. „Ještě v době, kdy jsme se s Milošem bavili, nechybělo víno snad nikdy. Odejít po hodině v úplně dobrém stavu